José Loreto aplica insulina nos bastidores de 'Pantanal'

Ator José Loreto compartilha aplicação de insulina nos bastidores de gravações da novela das nove, 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 07h23

Os atores de Pantanal têm compartilhado a rotina de gravações da novela das nove nas redes sociais com os fãs!

Na noite de quarta-feira, 08, José Loreto (38), intérprete de Tadeu na trama original de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, compartilhou uma foto em que aparece fazendo aplicação de insulina.

"Peão tomando insulina", escreveu José, que é diabético, na publicação feita nos Stories de seu Instagram.

Ele também publicou alguns outros registros dos bastidores da produção da TV Globo. Em uma das imagens, ele se mostrou na câmera e brincou: "Quem vê close, não vê corre".

Vale ressaltar que Loreto descobriu a doença ainda na adolescência, dos 14 para 15 anos, durante viagem com a família.

José Loreto surge dormindo ao lado de Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert (42) divertiu os fãs na web ao postar um clique divertido ao lado do ator José Loreto! O marido de Fernanda Lima (44) recordou uma foto nos estúdios de gravação do programa Tempero de Família, em que aparece tirando um cochilo com o famoso. "Bom dia!!! Tempero de Família chamando Pantanal, câmbio @joseloreto", brincou Rodrigo.

Confira o clique de José Loreto nos bastidores: