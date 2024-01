Jornalista da Globo volta ao trabalho após ir parar na UTI

Jornalista da Globo, Marcelo Pereira comemora sua volta ao trabalho após ser internado na UTI por causa de um mal súbito

O jornalista da Globo Marcelo Pereira, que é o garoto da previsão do tempo, está de volta ao trabalho. Ele retomou sua atividade profissional na manhã desta segunda-feira, 15, na sede da emissora em São Paulo e contou que está bem.

"Tô de volta com a Graça de Deus!!! Quero agradecer o carinho e as orações!!! Foi só um susto e está tudo bem comigo! Peço desculpas por não conseguir responder todas as mensagens, mas tenham a certeza que esse carinho chegou até mim! Deus abençoe a vida de vocês e vamos juntos!", disse ele no Instagram

Ele ficou afastado por alguns dias após passar mal nos bastidores do canal de TV. Ele teve um mal súbito e foi internado. O rapaz chegou a ficar na UTI de um hospital, mas recebeu alta hospitalar no final da semana passada.

Marcelo foi internado na UTI no dia 6 de janeiro com quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica. Ele melhorou e foi para o quarto no dia 9 de janeiro. No dia seguinte, ele já teve alta hospitalar e foi para casa.

Outro jornalista da Globo também foi internado nos últimos dias

O jornalista José Roberto Burnier passou por um enorme susto na noite do dia 29 de dezembro. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o âncora foi submetido a uma angioplastia, cirurgia cardíaca de emergência. Segundo o site 'Notícias da TV', o susto pode ter acontecido durante seu plantão de fim de ano no comando do SP1 e SP2.

Internado na Unidade Coronária para recuperação pós-cirúrgica, Burnier atualizou seu estado diretamente do leito hospitalar: "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu o jornalista, que já precisou se afastar da televisão para tratar um câncer.

Ele já recebeu alta hospitalar e se recupera em casa. Bruno Tavares dará suporte ao apresentador nas telinhas enquanto ele se recupera ao lado de sua família; o jornalista é casado com uma médica veterinária e tem duas filhas; saiba mais sobre a família do âncora da Globo.