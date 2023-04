Jornalista da Globo expõe responsável por sua demissão: "Chegou a hora de dizer"

Jornalista da Globo expõe responsável por sua demissão; ele deixou a Globo após quase 30 anos

O jornalista Fábio William, que deixou a Globo após quase 30 anos, publicou um desabafo emocionante nas redes sociais nesta terça-feira (11). Ele fez um longo texto em que refletiu sobre a sua saída da emissora.

“Olá a todos, chegou a hora de dizer quem é o responsável pela minha demissão”, começou o profissional que era responsável pelo DF1, jornal local da emissora no Distrito Federal.

”Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas dizendo que estão na mesma situação que eu, que foram demitidas dos empregos e que agora estão desempregadas, que estão chateadas, que estão com o coração apertado, passando por essas e outras situações complicadas”, continuou.

Fabio William então reconheceu que a culpa era somente sua. “Isso me lembra de Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que diz uma coisa interessante . Nós somos responsáveis por tudo. aí, você diz: “claro que não. Eu não sou responsável pela pandemia, pelo problema do desemprego nacional e mundial, a economia sofrível”. E William traz uma abordagem interessante: “não interessa o que fizeram com você. O que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram com você . A responsabilidade é sua”, declarou.

E seguiu analisando. "Eu não estou falando em culpa, que é outra coisa. Estou falando de responsabilidade. A empresa não vai voltar atrás, o governo também não vai deixar de fazer as coisas lamentáveis que muitas vezes faz. O mundo vai continuar igual. Só quem tem condições de mudar é você mesmo. Então, se eu sei que sou responsável, eu sou a única pessoa no universo para que verdadeiramente saia da inercia”, disse ele.

DESABAFO

O apresentador Fábio William (57) encantou seus fãs ao gravar um vídeo para agradecer pelo carinho que recebeu após ser demitido da Globo. Ele deixou a emissora durante a onda de cortes na área de jornalismo nos últimos dias. Ele era o apresentador do telejornal DF1, que é o jornal local do Distrito Federal, e estava há mais de 26 anos na Globo. Agora, o jornalista anunciou que vai seguir uma nova profissão.

Em seu desabafo, o comunicador contou que é formado em Psicologia e vai se dedicar integralmente aos seus atendimentos de pacientes em consultório após deixar a TV. Sem redes sociais, Fábio William compartilhou o vídeo no perfil do Instagram da amiga Márcia Witczak.