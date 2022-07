Jojo Todynho fica chocada ao receber convite de Ana Maria Braga ao vivo

Cantora Jojo Todynho recebe proposta da apresentadora Ana Maria Braga para comandar quadro no programa 'Mais Você'

A cantora Jojo Todynho (25) não segurou a emoção ao receber proposta de emprego de ninguém menos que Ana Maria Braga (73)!

Na manhã desta sexta-feira, 01, a funkeira tomou café da manhã no programa Mais Você, e após fazer uma reportagem especial para o programa, foi convidada para comandar um quadro fixo na atração pela apresentadora.

"Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Que tal se você fizesse um quadro desse aqui para a gente no Mais Você, uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, outros bairros", convidou a veterana.

"Não, peraí... Você tá me convidando pra trabalhar com você?", perguntou Jojo, sem acreditar.

"Com todo mundo presente aí. Uma vez por mês você tiraria um dia da sua vida e ficaria um pedacinho com a gente, pra gente estar mais perto das pessoas... Topa?", questionou Ana Maria.

Com lágrimas nos olhos, Jojo respondeu que sim. "Vocês querem me matar! A Jojo é uma construção de várias pessoas, tive pessoas que me deram um empurrãozinho, tenho gratidão no meu coração. Gosto de lidar com as pessoas. Fico feliz e estou sem palavras", agradeceu ela.

Em seu feed no Instagram, Jojo postou registros dos bastidores do programa ao lado de Ana Maria. "Acorda menina! @anamaria16 muito obrigada pelo carinho e convite, foi um sonho estar ao seu lado", agradeceu a artista.

Jojo Todynho ganha pôster na Times Square, em Nova York

Recentemente, Jojo Todynho ganhou um pôster na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos e celebrou com muita emoção o momento feliz em sua vida: "Mais uma vez BANGU VIROU, e dessa vez é em NEW YORK na TIMES SQUARE que FICOU AMARELADA, EMOÇÃO. Ah nem sei o que escrever direito, me leva a ter um misto de emoções gigantesco. É muita luta e também muita alegria."

Ela ainda agradeceu o Spotify Brasil e a sua gravadora Universal Music, responsáveis pelo momento: "Eu faço parte dos artistas Equal do Brasil, com mais artistas maravilhosas e também estou como capa na playlist no Spotify Brasil. Amores, tô amando. É muita gente para agradecer, amigos, fãs, equipe de trabalho, minha gravadora Universal Music obrigada a todos. Ah tô muito feliz! Obrigada DEUS".

Confira o momento em que Jojo Todynho recebeu convite de Ana Maria Braga:

