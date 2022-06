Jojo Todynho é eliminada da Dança dos Famosos: “Dei meu máximo”

A cantora Jojo Todynho e o coreógrafo Rolon Ho foram os eliminados da semana na Dança dos Famosos

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 20h58

Jojo Todynho (25) foi a nova eliminada do Dança dos Famosos neste domingo, 12, no programa Domingão com Huck.

Acompanhada do correógrafo Rolon Ho, que também deixa a competição, a cantora foi para casa seguida das eliminações de Douglas Souza (26) e Gil do Vigor (30).

Com Juliette (32) e Grazi Massafera (39) como juradas convidadas, a soma das notas de Jojo e seu professor de Dança foi a menor das duplas de celebridades no programa.

Em casa assistindo sua eliminação, a cantora ponderou sobre sua participação na competição e acalmou os fãs: “Meus amores, não fiquem tristes não. Eu tô muito feliz, eu dei meu máximo, mas gente eu não danço nada. Não é para mim esse negócio de dança. Foi bom, me diverti, fiz amizades excelentes. Tô muito, muito, muito feliz, muito grata”.

A cantora ainda compartilhou em seus stories a reação do marido Lucas Souza ao ver a esposa saindo da competição. “Lucas está triste, arrasado”, comentou Jojo. E o marido da artista revelou: “Segurando o choro aqui”.

O marido da vencedora da Fazenda disse que a jurada Grazi Massafera parecia decepcionada com o resultado. Jojo respondeu: “Amigo não quer ver amigo ser eliminado”.

Mesmo chateada, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” ficou um tanto quanto aliviada ao deixar a competição: “Tô livre!”, disse a cantora em seu discurso no Domingão e em casa assistindo ao programa.

Em seu discurso após ser eliminada, Jojo agradeceu a parceria com Rolon Ho e ainda brincou: “Globo me contrata”.