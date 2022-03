Jojo Todynho abre o jogo sobre a 'Dança dos Famosos': ''Tô apavorada''

Funkeira Jojo Todynho fala sobre a sua participação no quadro 'Dança dos Famosos', sucesso da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 13h43

Primeira confirmada no time da Dança dos Famosos 2022, a funkeira Jojo Todynho (25) não pensou duas vezes na hora em que recebeu o convite da TV Globo.

Apesar disso, a cantora carioca confessou para o Gshow que ela está com medo dos desafios que terá que enfrentar nas próximas semanas na famosa competição que será exibida no programa Domingão com Huck.

“Quando veio o convite, falei ‘obviamente’. Depois já bateu o medo, achei que não ia, mas no fim disse que sim. Estou apavorada (risos)", entregou a famosa.

Samba no pé!

"Eu danço de rebolar, mas não de fazer coisas mais específicas. Tenho ‘zero’ coordenação motora, então acho que todos os estilos de dança vão dar trabalho. No samba, acho que pode acontecer de conseguir dar um bom remelexo. Vou me desafiar e dar o melhor de mim!!”, complementou Jojo que é uma das apostas da Globo para chamar a atenção da próxima edição da Dança dos Famosos.