Johnny Depp compartilha homenagem aos fãs e agradece apoio durante julgamento

Ator Johnny Depp venceu o processo contra Amber Heard e agradeceu pelo apoio os fãs durante o julgamento

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 13h15

Nesta terça-feira, 7, o ator Johnny Depp usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs durante os dias de julgamento do processo contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard.

Em seu perfil no TikTok, criado após o resultado do julgamento, Johnny Depp compartilhou um vídeo com melhores momentos ao lado dos fãs e durante os 47 dias de processo.

O vídeo compartilhado por Johnny Depp ao som de Stranger, Love Boys, acumula 1,7 milões de visualizações na plataforma, além disso, o perfil do ator já conta com 4,2 milhões de seguidores.

Na legenda, o ator aproveitou para agradecer por todo apoio dos fãs durante este processo: "Para odos os meus fãs mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Percorremos o mesmo caminho juntos. Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque você se importava. E agora, vamos todos avançar juntos. Vocês são, como sempre, meus patrões e, mais uma vez, não tenho como dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado. Então, obrigado. Meu amor e respeito, J.D", declarou.

O veredito final do julgamento foi divulgado dia 1 de junho, Depp processou Amber por difamação, e os jurados do Tribunal do Condado de Fairfax no estado americano da Virgínia considerou ambos culpados. Porém, Amber terá que pagar 15 milhões de dólares para o ator, enquanto Johnny foi condenado a pagar 2 milhões de dólares para a atriz de "Aquaman".

Veja o vídeo de Johnny Depp: