João Vitti celebra formatura do caçula: "Parabéns pelo 10 no seu TCC"

Ator João Vitti celebra formatura do filho caçula, Francisco Vitti, em cinema

Redação Publicado em 21/06/2022, às 12h48

O ator João Vitti (54) compartilhou na última segunda-feira, 20, um momento muito especial em família!

Nas redes sociais, o artista celebrou a vitória do filho caçula, Francisco Vitti (24), após apresentar seu trabalho final e se formar em cinema.

Para celebrar o momento, o também pai do ator Rafael Vitti (26) posou coladinho com o filho mais novo e com a mulher, a atriz Valéria Alencar (57).

"Parabéns pelo 10 no seu TCC (trabalho de conclusão de curso) hoje, meu filho! Você tem excelente oratória e muita clareza e objetividade ao expressar seus pensamentos! Parabéns! Você é fera. Mamãe e eu estamos muito felizes e orgulhosos, Francisco! Avante!", escreveu ele na legenda do registro.

