João Pedro Delfino celebra seu trabalho em nova websérie

Intérprete do Pinóquio na novela Poliana Moça, João Pedro Delfino também pode ser visto na websérie Exploradores de Mistérios

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 17h02

O ator João Pedro Delfino (15) está radiante com a atual fase em sua carreira. Sucesso como o Pinóquio na novela Poliana Moça, do SBT, ele acaba de comemorar o lançamento da websérie Exploradores de Mistérios. O projeto foi feito para o público infanto-juvenil e busca deixar as crianças envolvidas em descobrir pistas em um cenário investigativo enquanto aprendem sobre mitos e lendas.

A websérie estreou no dia 3 de julho e ele contou mais sobre o projeto. "A minha expectativa pra esse projeto é muito grande e estou muito feliz de estar participando dessa websérie. 'Exploradores de mistérios' é uma série que comecei a gravar quando ainda não estava gravando a novela, e é um projeto que eu pude contribuir muito, pude ajudar a construir a história, o roteiro, dei muitas dicas de criação do personagem, criação da história do projeto", disse ele.

O artista comemorou a oportunidade de se envolver em todas as etapas do projeto. "Eu sempre só atuei em todos os projetos que eu já tinha feito antes,, mas nesse em específico não. Além de poder contribuir com a criação do meu personagem que é o Pedrinho, eu também pude contribuir muito com a história no geral e com toda a websérie. Eu acho que o resultado está muito legal, eu já assisti alguns episódios e estão incríveis. Acho que o público vai adorar", declarou.

Ele ainda contou mais sobre a história. "O Pedrinho e a Julinha (minha irmã) vão desvendar um mistério novo que está acontecendo na vizinhança e cada um vai ter um suspense diferente. Tem esse lado lúdico, criativo, essa parte da tecnologia, mistura um pouco de tecnologia com coisas assim de antigamente, porque o Pedrinho é um personagem super tecnológico e cientista e ele usa isso a favor pra desvendar cada mistério. Ele reutiliza objetos de reciclagem, sucatas e mistura isso com tecnologia com objetos tecnológicos. Essas invenções ajudam ele e a Julinha a desvendar os mistérios como se fossem os detetives do bairro. A série tem muita aventura, muito suspense e é muito divertida também , tenho certeza que todo mundo vai adorar desse projeto novo", disse ele.

A websérie está disponível no YouTube.