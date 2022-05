João Guilherme e Jesuíta Barbosa se encontram nos corredores da TV Globo: ''Loucura no Multiverso''

João Guilherme e Jesuíta Barbosa registraram um momento especial que viveram durante um encontro na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 13h48

Nesta quinta-feira, 12, João Guilherme (20) e Jesuíta Barbosa (30) tiveram um encontro especial nos corredores dos estúdios Globo.

Os atores então registraram o momento e publicaram nas redes um clique onde eles aparecem juntos, dando um belo sorriso para as câmeras e esbanjando beleza.

Na legenda, João brincou com os nomes dele e do personagem de Jesuíta na novela Pantanal: "Loucura no Multiverso. Jove --- Jotinha e Jotinha --- Jove".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "O significado de tanto faz", escreveu outro. "Coisas mais lindas da minha vida", falou um terceiro.

Confira o clique de João Guilherme ao lado de Jesuita Barbosa nos corredores da TV Globo: