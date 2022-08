João Guilherme comove Faustão com homenagem na TV: 'Exemplo de pai'

João Guilherme fala sobre a sua relação com o pai, Faustão, em programa da Band e o veterano diz: 'Você vai me derrubar mesmo, pra valer'

O jovem apresentador João Guilherme deixou o pai, o apresentador Faustão, comovido com uma homenagem no programa Faustão na Band da última segunda-feira, 9. Ele lembrou que será o Dia dos Pais no próximo final de semana e aproveitou o momento para homenagear o veterano.

João Guilherme disse palavras carinhosas para falar de sua admiração pelo pai. "É muito importante eu aproveitar esse momento para falar sobre o próximo domingo, dia dos pais. Muita gente, infelizmente, não teve a presença do pai, seja porque o perdeu ou porque não chegou a conhecê-lo, após ter sido abandonado", disse ele, e completou: “Mas eu posso falar aqui sobre a experiência que eu tive com esse cara maravilhoso durante a minha vida inteira. Ele não só é um exemplo de pai dentro de casa, mas também um exemplo profissional, algo que eu vejo desde muito cedo".

Então, ele lembrou de momentos especiais com o pai. "Jamais vou esquecer da gente viajando junto e eu sempre perguntando a ele o motivo pelo qual ele precisava ficar tirando fotos com todo mundo e ele virou pra mim e disse que sem aquelas pessoas ele não era ninguém... Como pai, ele sempre foi um exemplo e sempre vai ser", afirmou.

Ao ouvir a homenagem do filho, Faustão declarou: "Cê vai me derrubar mesmo, pra valer".

