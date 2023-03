João Gomes dá show de alegria ao visitar a bancada do Jornal Nacional

O cantor João Gomes visitou o estúdio do Jornal Nacional e esbanjou alegria ao posar com a âncora Renata Vasconcellos

Nesta última quarta-feira, 22, João Gomes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma visita inusitada que realizou.

O cantor surgiu sorridente posando na bancada do Jornal Nacional, com a clássica sigla do jornal e a redação atrás dele.

O dono do hit “Dengo” ainda publicou uma foto com a âncora do jornal, Renata Vasconcellos, onde esbanjava alegria.

“Hoje o boa noite do Jornal Nacional vai ser especial... começa às 20:30”, escreveu o artista na legenda da postagem. João ainda brincou: "Alguém vai assistir?”.

Nos comentários, a atriz Maisa Silva escreveu ao ver as fotos do amigo: “Fofoca e café”. João respondeu: “Tu gosta né?”.

Os seguidores do cantor se surpreenderam com as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Zerou o game”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Brabo irmão”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ACREDITE 🧡 (@joaogomescantor)

Encontro!

Nesta semana, Patrícia Poeta teve que “se virar nos trinta” ao entrevistada no Encontro cometer gafe e citar concorrente da TV Globo.

Quando a mulher entrevistada contava como sua filha de 17 anos foi encontrada após sumir por três dias, ela comentou que entrou em contato com a Record TV.