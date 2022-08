João Figueiredo se pronuncia após incidente em gravação

João Figueiredo tranquiliza os fãs após levar seis pontos na mão por causa de incidente em gravação de programa de TV

O cantor João Figueiredo, que é casado com Sasha Meneghel, contou como foi a sua participação no programa Rolling Kitchen Brasil, do GNT, ao lado da esposa. Na última quarta-feira, 10, o apresentador Paulo Vieira contou que o rapaz sofreu um incidente enquanto cozinhava e cortou a mão. O assunto viralizou na internet e João se pronunciou para tranquilizar os fãs.

Em conversa com a CARAS Digital, o artista disse que está bem e foi atendido pela equipe após o corte. "Em um programa de culinária, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Incidentes acontecem, faz parte. Eu já estou bem e fui muito bem atendido e socorrido por toda a equipe. Obrigado a todos! Quando aconteceu, fui levado até o hospital mais próximo onde levei os pontos no dedo. Poucos dias depois, já estava totalmente recuperado e então quis voltar pra terminar a gravação", contou.

Agora, João está empolgado para ver o resultado da gravação no programa. "Foi um desafio muito especial - e gostoso de participar! Estou muito empolgado pra assistir! Espero que gostem e divirtam-se!", afirmou.

Paulo Vieira conta sobre acidente com João Figueiredo na gravação

Na coletiva de imprensa do programa Rolling Kitchen Brasil, Paulo Vieira revelou o que aconteceu com João Figueiredo na hora de cozinhar na atração. "João cortou o dedo, levou seis pontos. Chamamos a família Xuxa, seria a Sasha e o marido [Figueiredo] versus Xuxa e marido [Junno Andrade]. A Xuxa precisou gravar outras coisas, mas a Sasha foi, aí falei: 'Vem Xuxa, que vai ser divertido. Confie tua família nas minhas mãos, vai ser maravilhoso, divertido'. Corta dessa mensagem para a resposta da Xuxa no meu WhatsApp: 'Seis pontos', em caixa alta", disse ele, segundo o site Notícias da TV.

Então, Paulo Vieira contou que se surpreendeu com a modelo Isabeli Fontana, que estava no estúdio na hora do incidente. "Ela é um caminhoneiro. Quando esse menino cortou o dedo, ela largou [as panelas] e falou assim: 'Enrola um pano, coloca açúcar'. O profissional explicou que não podia fazer isso, e a Isabeli respondeu: 'Bota sal na boca dele, a pressão está baixando porque ele viu sangue'. O cara falou assim: 'Sou médico'. Aí, ela gritou para o médico: 'E eu sou mãe!'", afirmou. Porém, ele revelou que o momento do acidente com João foi cortado na edição.

