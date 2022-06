Jéssica Ellen mostra bastidores dos ensaios da 'Dança dos Famosos': "Não é pra qualquer um"

A atriz Jéssica Ellen, que está grávida pela primeira vez, falou sobre a rotina intensa de ensaios para a competição

Jéssica Ellen (29) usou as redes sociais para mostrar os bastidores dos ensaios da Dança dos Famosos.

Nesta terça-feira, 14, a atriz compartilhou um compilado de vídeos mostrando os ensaios ao lado de Marcus Lobo, seu professor, e falou sobre a rotina intensa.

"Essa rotina de ensaios não é pra qualquer um não, viu? Bora pra cimaaa @marcuslobov", escreveu a artista, que está à espera de seu primeiro bebê com o noivo, o ator Dan Ferreira (30).

Nos comentários, os fãs elogiaram a performance de Jéssica nas apresentações e disseram que estão na torcida por ela na competição. "Maravilhosa, vai com tudo", disse uma seguidora. "Você está arrasando. Na torcida por vocês", afirmou outra. "A gravidinha mais linda e talentosa dessa Dança dos Famosos", falou uma fã.

Desabafo

Jéssica Ellen não gostou das notas que recebeu em sua última apresentação na Dança dos Famosos 2022. Grávida de três meses, a atriz falou sobre as dificuldades de participar do quadro do Domingão com Huck por conta dos enjoos e sono no primeiro trimestre de gestação antes de sua performance com o ritmo salsa no programa exibido no domingo, 12.

Após ir ao ar o programa, ela se manifestou no Twitter e falou sobre os comentários dos jurados, que disseram que ela estava "tímida" na dança e que a coreografia não teve sua energia de sempre. Jéssica recebeu o apoio dos fãs e agradeceu o carinho.

