Jenna Ortega vai às lágrimas ao relatar hate que sofre na internet

Durante uma entrevista à revista Variety, a atriz Jenna Ortega desabafou sobre o hate que sofre nas redes sociais depois do sucesso da série Wandinha, da Netflix. Em conversa com a também atriz, Ella Fanning, a estrela principal da produção de tanto sucesso chegou a chorar ao falar sobre o fardo da fama.

“Depois de Wandinha, eu fiquei com muito medo e nervosa de compartilhar ou até mesmo falar qualquer coisa lá, até de ser eu mesma. Eu sou naturalmente mais seca e sarcástica, o que pode me colocar em problemas. Eu quero que as pessoas conheçam quem eu sou por trás das câmeras, e percebam que ninguém deve ser colocado num pedestal”, disse Jenna.

“Quanto mais eu sou exposta ao mundo, as pessoas tendem a querer tirar vantagem disso. Eles veem as suas vulnerabilidades, e manipulam de um jeito que você nem sempre está esperando. É muito estranho”, continuou.

Além do desabafo, Jenna relembrou sobre a segunda temporada da série, que ainda não tem data de lançamento definida. “As coisas ainda estão acontecendo, mas nós decidimos que queremos mergulhar mais no terror. Vamos abandonar os interesses românticos, o que é ótimo. Nós seremos mais ousados, mais sombrios”, contou.

Jenna Ortega starts to cry as she talks to Elle Fanning about how toxic social media can be: "It's such a hard thing to balance. How do you be honest without jeopardizing your own health and safety? It's very easy to feel out of control." https://t.co/MqDrkNvpc6pic.twitter.com/mb4L1q2RVv