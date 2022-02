Jeniffer Nascimento se emociona ao cantar seu primeiro single na TV: ''Inesquecível''

Jeniffer Nascimento cantou pela primeira vez a música 'Flecha', seu primeiro single, no Caldeirão

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 18h30

Jeniffer Nascimento(28) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para relembrar um momento muito especial.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece cantando seu primeiro single solo, Flecha, no programa Caldeirão, e não escondeu a felicidade.

"A primeira apresentação na TV do meu primeiro single solo! Momento inesquecível!", afirmou a artista no começo da legenda.

Em seguida, Jeniffer também agradeceu Marcos Mion (42) e a TV Globo. "Gratidão @marcosmion e @caldeiraonaglobo pelo convite e oportunidade! Fico muito feliz de poder mostrar todas as minhas facetas artísticas na programação da firma", completou ela.

Vale lembrar que a atriz participou do Caldeirão no quadro Sobe o Som, cantando a música No One, de Alicia Keys (41). Após a canção, Jeniffer apresentou seu primeiro single e emocionou Mion e os convidados da atração.

Confira a música de Jeniffer Nascimento: