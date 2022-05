Jeniffer Nascimento fala sobre estreia de 'Cara e Coragem': "Espero que vocês amem"

A nova novela das 19h estreia nesta segunda-feira, 30, e Jeniffer Nascimento confessou que está amando o trabalho

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 16h23

Jeniffer Nascimento (28) usou as redes sociais para falar sobre a estreia da nova novela.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Kiko Mascarenhas (57) e confessou que está animada para o público começar acompanhar o folhetim.

"Estreia Hoje #caraecoragem!!! Duarte e Jéssica entram em ação amanhã. Espero que vocês amem essa novela assim como nós estamos amando fazer!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs contaram que estão ansiosos para a estreia do novo trabalho da atriz. "Vai ser sucesso", disse uma seguidora. "Com você no elenco, com certeza eu vou amar", afirmou uma fã. "Que dupla perfeita. Muito sucesso para vocês", desejou uma internauta.

Na novela de Claudia Souto, Jeniffer interpreta Jéssica, uma jovem que trabalha na loja de aluguel de carros para casamentos do tio, Robson (Zecarlos Moreno). A personagem da atriz é a melhor amiga e confidente de Duarte/Bob Wright, vivido por Kiko Mascarenhas, e a única que sabe o segredo do 'falso americano'.

Confira a publicação de Jeniffer sobre a novela: