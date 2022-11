Janja relembra as cartas que trocou com Lula na prisão: 'Felizes e tristes'

Em entrevista no Fantástico, Janja conta sobre cartas que trocava com Lula e sobre o seu papel de primeira-dama do Brasil

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, relembrou as cartas que trocou com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante o período em que ele ficou preso. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela contou sobre o relacionamento deles que começou na época em que ele ficou detido.

“Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias”, disse ela.

Então, Janja comentou sobre a expectativa para o dia da posse em janeiro de 2023. “Eu vou estar feliz e, com certeza, eu vou cantar”, declarou.

Por fim, a esposa de Lula ainda comentou sobre como espera que será o seu papel de primeira-dama. “Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama para as mulheres, para as pessoas, para as famílias de uma forma geral. Um papel mais de articulação com a sociedade civil”, afirmou.

A entrevista com Janja irá ao ar no próximo domingo, 13 de novembro.

Emoção de Janja

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, relembrou a sua emoção durante primeiro discurso do marido como presidente eleito após o resultado das eleições de 2022. Nesta quinta-feira, 3, ela relembrou uma foto dos dois juntos durante o evento e contou sobre o momento em que chorou no discurso.

Ela estava ajudando Lula a virar as páginas do discurso e as lágrimas escorreram pelo rosto dela.

"Chorei enquanto trocava as páginas do pronunciamento do meu marido, agora presidente eleito, chorei pq a medida q ele lia um Brasil de amor e esperança se materializava naquelas palavras. Um Brasil de paz e união. Mais justo e igualitário. Foi a certeza q um novo amanhã finalmente chegou", disse ela.