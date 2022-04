James Corden anuncia saída do 'Late Late Show' após 9 anos: ''Orgulhoso do que conquistamos''

Após 9 anos, o apresentadora James Corden deixará o programa 'The Late Late Show' e explica motivo da saída

O apresentador britânico James Corden (43) está se preparando para se despedir do The Late Late Show após 9 anos.

O ator renovou seu contrato para passar só mais um ano como apresentador do famoso programa norte-americano, deixando o posto antes mesmo de junho de 2023, diz ele ao Deadline.

“Foi uma decisão difícil porque tenho muito orgulho do programa. Estou emocionado por estender [o contrato por um ano]. Sempre pensei que passaria cinco anos e depois iria embora, mas eu continuei. E fiquei pensando nisso por um tempo, pensando se poderia haver mais uma aventura”, contou ele.

Até o momento, o comediante não revelou quais serão seus próximos passos. Mas, de acordo com a mídia norte-americana, ele está se preparando para voltar ao Reino Unido com a sua família.

"Eu amo isso, eu amo todas as pessoas que trabalham aqui. Estou muito orgulhoso do que conquistamos. Foi além dos meus sonhos mais loucos.", lembrou ele.

Após os aplausos da plateia, ele interrompeu: “E haverá lágrimas. Porque esta é a decisão mais difícil que já tive que tomar. Realmente é. Nunca vi este trabalho como algo garantido, nunca, nem uma única vez. E se você - o fato de nos ver em casa ou online, onde quer que esteja, em todo o mundo, o fato de tentarmos entretê-lo e passar tempo com você é um privilégio absoluto para mim e para cada pessoa que faz este programa. Um brinde aos próximos 12 meses, e vai ser uma explosão, eu prometo a vocês que vai.”, finalizou.

O produtor estreou como apresentador do The Late Late Show em março de 2015. De lá para cá, ele ficou conhecido por suas entrevistas descontraídas e por liderar quadros de sucesso como oCarpool Karaoke, Drop The Mic, Spill Your Guts e Crosswalk Musical.

