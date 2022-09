Jade Picon surge como Chiara em primeira chamada de 'Travessia'

A TV Globo compartilhou a primeira chamada da nova novela das nove, Travessia, e matou um pouco da curiosidade da personagem de Jade Picon

Na última segunda-feira, 6, a TV Globo exibiu a primeira chamada de Travessia. Nas imagens, eles revelaram um resumo da história da nova novela das nove e mostraram parte do elenco vivendo seus personagens, incluindo Jade Picon (21), que faz a sua estreia como atriz.

O trailer mostra que Brisa (Lucy Alves), desde a adolescência, ela namora Ari (Chay Suede), filho de dona Núbia (Drica Moraes), comerciante local, que já demonstrava ser contra a relação dos dois, com medo de que seu filho acaba-se não tendo um futuro grandioso. Quando a história começa a ser contada, Brisa e Ari estão de casamento marcado.

Nas vésperas da cerimônia, Ari precisa ir para o Rio de Janeiro nas vésperas do seu casamento. Com isso, Lucy fica preocupada ao notar que o parceiro está mudado desde que chegou ao estado sudestino. Durante a estadia, ele conhece Chiara (Jade Picon). A jovem se apaixonará pelo rapaz, que irá viver uma relação intensa com ela.

Enquanto seu parceiro vive uma relação intensa, Brisa será vítima de uma fake news que mudará sua vida. Além disso, enquanto vai para o Rio de Janeiro atrás de Ari, ela irá conhecer Oto (Romulo Estrela) na rodoviária, um hacker que vive uma vida estilo nômade.

Travessia está marcada para ir ao ar em outubro, logo após o fim de Pantanal.

