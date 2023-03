Jade Picon se emociona ao relembrar saída do BBB: "Que situação"

Jade Picon se emocionou ao lembrar sua trajetória pessoal e profissional

Jade Picon (21) desabafou sobre haters e falou sobre seu sucesso pessoal e profissional após um ano da sua eliminação no Big Brother Brasil.

No reality, ela foi a escolha de 84,93% do público em um paredão triplo contra o vencedor da edição, Arthur Aguiar (1,77%), e Jessi Alves (13,3%).

Protagonista da novela "Travessia", Jade se emocionou e também tranquilizou de que suas lágrimas são de felicidade pelas conquistas que teve após o programa.

"Até o pescoço está molhado de lágrimas, meu Deus do céu. Que situação [risos]. É de felicidade, é bom eu já explicar. Ai, estou feliz, porque a vida é um processo e quando você vê um progresso, é de se comemorar. Faz um ano que eu fui eliminada [do BBB] e é muito doido pensar quanta coisa acontece em um ano e como louca da cabeça eu sou de aceitar as loucuras da vida", começou Jade. Ela faz referência ao fato de ter se arriscado como atriz.

Jade Picon falou sobre como lida com as críticas negativas

Jade Picon aproveitou para falar também sobre os ataques de haters que recebe na web desde a sua adolescência e que isso a ajudou a ser forte.

"Tem coisas que a gente passa e que ninguém sabe, porque não é fácil, mas também não é um lugar onde eu queira me vitimizar ou algo do tipo, porque esse lugar não é meu, mas que não é gostoso. Tem coisas que eu passo, que eu leio, que não é de hoje, desde que eu tenho 12 anos de idade, que não é gostoso, mas que é necessário para eu ter a cabeça que eu tenho hoje, para enfrentar os desafios de cabeça erguida", ressaltou.

"Mas são momentos como hoje que fazem valer a pena, sabe, aguentar certas coisas quieta, trabalhando, enquanto falam. Sou tão feliz, tão grata, tão tudo. E é muito doido, porque se eu contasse para vocês que eu sonhava com a vida que eu tenho hoje. É louco, é doido, mesmo (...) Muito obrigada pelas mensagens, pelo apoio, por tudo. E sabe qual o melhor disso tudo? Eu tenho 21 anos. Que delícia de vida, entendeu gente. Mesmo se eu não tivesse, independente da sua idade, também não tenha medo de errar. Tudo é aprendizado, vai errar, e vai aprender, e vai acertar. Não se leve tanto a sério", finalizou.