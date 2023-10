Jade Picon reafirma interesse em continuar carreira de atriz: "Estudando"

Em entrevista à CARAS Brasil, Jade Picon revelou que após Travessia se vê com mais possibilidades para mostrar sua versatilidade profissional

Depois de ser destaque na telinha da TV Globo ao protagonizar a novela Travessia, de Glória Perez (75), a influenciadora Jade Picon (22) garante que não desistiu da carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB revelou que tem estudado novas oportunidades.

Inicialmente conhecida por seu trabalho nas redes sociais, Jade precisou dar um tempo nos projetos e focar na televisão. No entanto, ela conta que agora tem se visto com mais uma possibilidade de mostrar sua personalidade e versatilidade no lado profissional.

"Nunca deixei de lado a minha rotina de influenciadora. O que aconteceu com a novela é que foi adicionado mais uma vertente de possibilidades na minha vida. Agora eu me vejo atuando em três frentes: influenciadora, sendo embaixadora de marcas que acredito e criando conteúdo na internet; atriz, estudando para futuros projetos e a terceira que eu venho investindo muito é como empreendedora", revela.

Na última semana a Jade Picon fez mais uma estreia na carreira, desta vez em um telão da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, com uma campanha para a marca de cosméticos Eudora. Para a artista, ser escolhida entre diversas personalidades brasileiras para estar na maior vitrine do mundo, foi algo único.

Leia também: Jade Picon revela como desenvolveu hábitos saudáveis de alimentação: "Devo aos meus pais"

"Foi uma experiência incrível e me sinto muito grata pela oportunidade de criar histórias com marcas que estão presentes na minha vida há anos", disse ela, garantindo que sempre usa todos os produtos que faz a divulgação: "Quando você está compartilhando algo que você realmente consome, o público enxerga essa sinceridade e se identifica com aquilo".

Sempre ostentando um visual impecável, a irmã de Leo Picon revela que uma escolha que faz parte de sua rotina diária é ter hábitos que promovem confiança e bem-estar. "Acredito que a beleza vem de dentro pra fora e isso reflete em como me sinto e apresento pro mundo", diz a nova embaixadora da Eudora Siàge.