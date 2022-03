Jade Picon participa da gravação do 'Domingão com Huck' e posa ao lado de convidados:

Seguindo com os compromissos pós BBB, Jade Picon gravou o 'Domingão', na última quinta-feira, 10

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 10h32

Jade Picon (20) está cumprindo com os compromissos pós BBB, e participou da gravação do Domingão com Huck na última quinta-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, Jade posou ao lado de Luciano Huck (50), Fábio Porchat (38), João Vicente (38) e Flávia Alessandra (47).

"Foto de milhões, hoje na gravação do Domingão. Luciano, foi muito especial te conhecer, obrigada pelo convite! Foi tudo", escreveu Jade.

Além disso, também aconteceu o encontro tão esperado com seu irmão, Léo Picon (25), no palco do programa.

E quem também esteve no programa foi Zé Felipe, apresentando seu novo hit, Malvada, e falando sobre a nova fase de sua vida.

