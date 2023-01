Jade Picon não terá contrato com a Globo renovado, diz colunista

A protagonista de 'Travessia', Jade Picon será desligada da emissora em breve após receber inúmeras críticas à sua atuação

O fim do contrato de Jade Picon (21) com a emissora global está próximo! Segundo informações do site 'Observatório da TV', a ex-BBB não terá o contrato renovado após o fim de ‘Travessia’.

É que a emissora está recebendo a cada semana uma enxurrada de críticas pela interpretação da influenciadora e o caso até já foi parar no sindicato dos atores.

Diante desta situação, Jade deve dar adeus às telinhas no segundo semestre de 2023, antes da trama acabar, já que Travessia tem previsão de término para maio.

Ainda nos últimos dias, Jade Picon foi flagrada gravando as novas cenas da novela Travessia. Durante a filmagem, a atriz estava ao lado de sua dublê, que usava roupas idênticas e até uma peruca, com um corte semelhante ao cabelo da influencer.

Flagra!

Jade Picon roubou a cena mais uma vez na praia, ao ser flagrada nas areias da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, esbanjando suas curvas saradas.

Nos registros feitos no local, a intérprete de Chiara, de Travessia, apareceu curtindo o dia de sol usando um biquíni de modelo fio-dental com estampa animal print e se destacou com sua boa forma.