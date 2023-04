Jade Picon entrega spoilers de Travessia ao posar com Rodrigo Lombardi: “A cara do pai”

A atriz Jade Picon causou alvoroço ao entregar spoilers da reta final de Travessia, novela das 21h da TV Globo; veja!

Mesmo com uma rotina intensa de gravação, Jade Picon (21) não deixa de usar as redes sociais, sempre que possível, para compartilhar com os fãs alguns detalhes dos bastidores de Travessia, atual novela das 21h da Globo.

Na última terça-feira, 11, a artista deixou os fãs pavorosos ao publicar em seu Instagram oficial, uma foto em que aparece caracterizada como Chiara ao lado de Rodrigo Lombardi (46).

O intérprete do empresário Moretti, por sua vez, apareceu, na frente das câmeras ao lado de sua colega de elenco.“A cara do Pai”, escreveu a atriz na legenda, que imediatamente causou alvoroço entre os internauatas ao dar spoilers dos capitulos finais da novela escrita por Glória Perez (74).

“A personalidade também, ela não quer o filho”, disse um. “Você pare! É A cara da Mamãe”, brincou Grazi Massafera. “Será que é o pai? Na torcida pra uma reviravolta, e ser o Guerra o pai”, opinou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Jade Picon decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados ao mostrar seu look diferentão todo baseado na paleta de cores do branco com cinza, que usou para sair para as gravações.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JADE PICON:

Jade Picon não terá contrato com a Globo renovado, diz colunista

O fim do contrato de Jade Picon com a emissora global está próximo! Segundo informações do site 'Observatório da TV', a ex-BBB não terá o contrato renovado após o fim de ‘Travessia’.

É que a emissora está recebendo a cada semana uma enxurrada de críticas pela interpretação da influenciadora e o caso até já foi parar no sindicato dos atores.

Diante desta situação, Jade deve dar adeus às telinhas no segundo semestre de 2023, antes da trama acabar, já que Travessia tem previsão de término para maio.