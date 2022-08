Jade Picon é substituída às pressas em gravação na Globo

Jade Picon não conseguiu gravar uma participação no programa Mais Você por causa de uma restrição, diz colunista. Saiba o que aconteceu!

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 16h28

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (20) foi convidada para ser jurada do quadro Super Chefinhos, do programa Mais Você, da Globo, mas não conseguiu gravar. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a participação de Jade não aconteceu por causa de uma gafe da produção do programa de Ana Maria Braga.

A colunista revelou que Jade Picon não conseguiu participar da gravação e precisou ser substituída às pressas por causa dos pratos servidos pelos participantes. Ela é vegetariana e os pratos do dia eram todos feitos com tipos de carne. Inclusive, a Globo confirmou que Jade foi substituída por causa de sua restrição alimentar.

De acordo com a publicação, Ana Maria Braga teria ficado incomodada e possessa com a gafe da produção.

Vale lembrar que Jade Picon vai fazer a sua estreia como atriz no mês de outubro. Ela está no elenco da novela Travessia, de Gloria Perez, que será a trama que vai substituir Pantanal na faixa das 9.

Jade Picon exibe corpão em dia na praia

Há poucos dias, Jade Picon deixou os fãs encantados ao mostrar novas fotos só de biquíni. Desta vez, a estrela posou apenas de biquíni estampado ao aproveitar um momento livre em uma praia no Rio de Janeiro.

Nas imagens, a beldade exibiu o seu corpo curvilíneo e sarado, com direito a barriga sarada à mostra. Jade foi fotografada enquanto estava com o corpo molhado após um mergulho no mar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

