Jade Picon é flagrada nos bastidores de gravação na praia em "Travessia"

Jade Picon apareceu toda feliz nos bastidores de uma gravação para a novela Travessia

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 15h29

A atriz da novela"Travessia",Jade Picon, foi flagrada gravando cenas ao ar livre para a trama. Ela e Nathália Falcão, a Júlia, estavam na praia da Reserva, no Rio de Janeiro, com a produção nesta sexta-feira, 21.

Nas fotos, a personagem Chiara aparece vestindo saia e biquíni de cores diferentes e parece estar se divertindo, já que foi flagrada gargalhando no local com alta energia. Em seu look, o cabelo curtinho sempre está enrolado e as pálpébras tem colagens de formatos fofos.

Chiara faz par romântico com Ari, Chay Suede, e no capítulo de quinta-feira, 20, descobriu que o moço, que a beijou no começo da trama, tinha namorada, a Brisa, e ela está desaparecida.

Apesar de ser a primeira novela da morena, ela tem se dado bem com o elenco da novela das nove, sendo que sempre que pode publica fotos com o pai fictício, Humberto Martins, e treina com Suede. O grupo chegou a se reunir fora dos estúdios de gravação para festejar.

Confira as fotos de Jade Picon gravando para a novela das nove:

Foto: AGNews/Dilson Silva