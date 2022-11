Jade Picon compartilha série de fotos caracterizada como Chiara nos bastidores de “Travessia”

A influenciadora Jade Picon compartilhou nas redes sociais algumas fotos nos bastidores da novela “Travessia” e recebeu diversos elogios de seus seguidores

Nesta última terça-feira, 22, Jade Picon (21) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos nos bastidores da novela “Travessia” caracterizada como sua personagem Chiara.

A influenciadora apareceu com as roupas e maquiagem de sua personagem no cenário da novela e ainda surgiu ao lado de Humberto Martins que interpreta seu pai na trama de Gloria Perez.

Na legenda do carrossel composto por dez fotos, Jade anunciou um filtro para as redes sociais inspirado na maquiagem de Chiara: “Chiara’s dump pra dizer que agora tenho um filtro para você usar a make da Kiki [apelido da personagem]”.

Os fãs da intérprete de Chiara adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Tão bom ver sua dedicação pra entregar sempre seu melhor! Você é gigante, Jadoca”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Tô amando a sua evolução meu amor, você tá brilhando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Nostalgia!

Recentemente, Jade surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma foto de infância em suas redes sociais. A pequena Jade aparecia com um look todo rosa.

"Quero recriar essa roupa kkkk", disse a estrela de "Travessia" ao exibir a lembrança que foi muito elogiada por seus seguidores.