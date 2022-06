Ivete Sangalo vai comandar programa de domingo na Globo: "Vibro de felicidade"

Cantora Ivete Sangalo revelou durante o 'Mais Você', que estará à frente de um programa aos domingos na Globo

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 11h26

A segunda-feira, 13, começou cheia de novidades! Durante o 'Mais Você', a cantora Ivete Sangalo (50) revelou que vai comandar um programa nas telinhas da Globo a partir de julho.

O programa promete trazer uma Ivete Sangalo pronta para emocionar, divertir e fazer companhia para os espectadores nas tardes de domingo da Globo.

Segundo Veveta, comandar um programa seu era um sonho antigo: "A minha história na música me levou nos braços pra televisão. Com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a televisão passou a ser também minha casa, uma morda artística. Experimentei coisas muito importante emocionalmente. Hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, só vibro de felicidade", declarou Ivete.

"Gente é uma coisa que me importa demais! Gosto muito. São alguns bons anos de carreira, passando por caminhos de muito amor e realização. A caminhada continua, e como há de ser, muito leve e feliz", afirma.

O novo programa de domingo está sob direção de Boninho (60), que não mediu elogios para a cantora: "Ivete são muitas em uma só, com muita energia e um toque especial que faz a diferença, o bom humor. Ela faz tudo para ficar mais feliz, mais leve e mais alegre. É a felicidade que precisamos e que vamos levar para nossos domingos", declarou o diretor.

Ivete Sangalo vai comandar programa de domingo na Globo: