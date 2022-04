Ivete Sangalo fala tudo sobre a final do 'The Masked Singer': ''Vai ser incrível!''

Apresentadora Ivete Sangalo adiantou alguns detalhes da grande final do programa 'The Masked Singer'

A segunda temporada do programa The Masked Singer Brasil chegará ao fim no próximo domingo, dia 24 de abril, e revelará os últimos fantasiados da edição.

Enquanto o público de casa não descobre quem são os famosos por trás do dragão, da leoa e do camaleão do reality, a cantora Ivete Sangalo (49), âncora do semanal, adiantou um pouco do desfecho do musical.

"A final foi emocionante, ver aqueles artistas realizando sonhos. É uma alegria, saber que o sonho existe e a gente pode realizá-lo é sensacional. A final vai ser incrível, de muita emoção e de muita música. Tem os especiais do programa, as apresentações que vão para além do talento do fantasiado, que são todas as equipes engajadas em fazer um lindo espetáculo. A luz, o palco, o balé, a edição, a direção do programa, é tudo muito mágico", falou ela para o Gshow.

A apresentadora também garantiu que a emoção é um dos pontos altos do The Masked Singer. "Eu, como artista, enxergo que isso vai além do entretenimento. E, de verdade, fui tocada muitas vezes. Eu, os jurados, a plateia e o povo brasileiro. Sendo um momento tão diferente para nós, que é o momento da pandemia, ser capaz de trazer um suspiro, uma gargalhada espontânea, uma conversa nos grupos, nas famílias, eu acho que esse programa aproximou muito as pessoas".

Jurados famosos

Ivete ainda aproveitou para elogiar os jurados famosos que fizeram o programa ao lado dela. "A primeira temporada com Simone já foi uma coisa muito maravilhosa, sou amiga dela há muitos anos, e da Taís também. Já conhecia Rodrigo nas nossas andanças artísticas, mas pude conhecê-lo profundamente e ele é uma criatura sensacional. E eu já conhecia o Edu também, mas ainda em caráter de encontros artísticos, não em caráter de amizade. E aí nós criamos assim o nosso clã. Porque eles são pessoas admiráveis, hoje, meus amigos. Aí, na segunda temporada veio Tatá, que é uma figura muito sensacional também, divertida, alegre, criativa demais. Dentro de um programa onde o tema é a fantasia, ela deu um tom muito delicioso. Foi incrível, me divirto e me emociono muito com eles", finalizou a Veveta.