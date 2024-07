Ivete Sangalo expõe saia justa com mãe de Lexa: "Um mês pedindo desculpa"

A cantora Ivete Sangalo esteve no programa Que História é Essa, Porchat e deu detalhes de uma saia justa que passou ao esquecer o nome da mãe de Lexa

A cantora Ivete Sangalo esteve no programa Que História é Essa, Porchat nesta terça-feira, 09, e relembrou momentos marcantes de sua carreira. Durante o papo, a baiana deu detalhes de uma saia justa que passou ao esquecer o nome da mãe de Lexa.

O episódio aconteceu enquanto Ivete comandava o programa Música Boa, no canal pago Multishow. “Todo dia era um convidado diferente, eu não conhecia Lexa. Sabia dela, que era famosa e tal. A primeira cagada foi errar a pronúncia do nome dela. Pedro, diretor, me explicou”, iniciou.

A cantora explicou que, durante uma conversa com Lexa, a artista falou sobre a admiração de sua mãe e combinaram de mandar um beijo para Darlin, mãe da funkeira. “Falei: ‘olha, na hora que eu for cantar essa música, eu vou mandar um beijão pra ela, não fale nada pra ela sentir que lembrei dela, o nome de sua mãe é? Darlin’. Pronto, uma palavra em inglês que começa com D, eu faço associação”, disse Ivete no programa comandado por Fábio Porchat.

Contudo, durante o programa ao vivo, Ivete sofreu um lapso de memória. “Lexa, essa maravilhosa vai cantar comigo e eu vou mandar um beijo muito carinhoso..'”, relembrou a cantora ao anunciar a convidada. Contudo, ela se deu conta que não se lembrava do nome de Darlin.

“Começa com D e é em inglês”, disse a baiana sobre o que pensou para tentar lembrar. “’Eu quero dedicar essa música a ela’… Amor, o cérebro tinha ido ao banheiro. Isso ao vivo. Como eu tinha combinado com Lexa que ela não se metia, ela ficou parada me olhando. Eu olhei pra ela, fui ficando romântica, emotiva, pra dar tempo de pensar. ‘Ela, que é super fã, mandou beijo, essa música que eu sei que significa muito pra você…’ E buscando… Eu olhei pra ela desesperada e falei: Dream?”.

Pediu desculpas

“Lexa olhou pra mim: ‘sim, é um sonho’. Eu fiquei tão paralisada com aquela merda que eu estava fazendo, falei dream quatro vezes e Lexa: ‘Ivete é muito doida…’ Eu falei, o nome da sua mãe? Ela: É Darlin. Eu passei um mês pedindo desculpas para Lexa e sua mãe”, encerrou, que arrancou risadas da plateia.