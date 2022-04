Ivete Sangalo agradece participação dos jurados convidados no 'The Masked Singer Brasil': ''Já sentindo saudade de tudo''

Ivete Sangalo agradeceu os jurados convidados do The Masked Singer Brasil por mais uma temporada de sucesso

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 14h20

A final do The Masked Singer Brasil foi no último domingo, 24, mas Ivete Sangalo (49) ainda está pensando no programa.

Na última quinta-feira, 28, a apresentadora do reality fez um post especial para agradecer a todos os jurados convidados que participaram dessa segunda temporada.

A cantora publicou um clique de cada um dos convidados, entre eles Péricles (52), Luisa Sonza (23), Ana Carolina (47), Patrícia Poeta (45), Nicolas Prattes (24), Xuxa Meneghel (59), Chay Suede (29), Isis Valverde (35), Sorocaba (41), Roberta Miranda (65) e Tereza Cristina (54).

Na legenda, Ivete falou com carinho desses convidados tão especiais e que fizeram diferença nessa temporada: "Já sentindo saudade de tudo. Deixo meu beijo a cada amigo lindo que se jogou se emocionou e se divertiu na pele de detetives. Vocês são demais".

O post chamou atenção da web que rapidamente passou a comentar no post: "Foi lindo!", disse um. "Programa show! Vocês arrasaram!", escreveu outro. "Meu domingos já sentem falta!", falou um terceiro.

Confira o lindo agradecimento que Ivete Sangalo fez aos jurados convidados da segunda temporada do The Masked Singer Brasil: