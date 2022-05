Isis Valverde compartilha vídeo bem-humorada nas redes sociais: "Reflexão"

Atriz Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar um vídeo bem-humorado

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 12h55

Neste domingo, 29, a atriz Isis Valverde (35) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo bem-humorado.

Em seu perfil no Instagram, Isis surgiu dublando um áudio bem-humorado que dizia: "Talvez o próximo para sua jornada de cura seja falar mais para as pessoas, para elas irem se lascar", brincou.

No vídeo, Isis apareceu deslumbrante com um vestido branco, esbanjando beleza e bom humor. Na legenda do post escreveu: "Reflexão".

Nos comentários, fãs da atriz comentaram: "Esse é o lema", disse um. "Não aguento com você", brincou outro. "Disse tudo! Maravilhosa", ressaltou o terceiro.

Encontro de milhões!

Nesta semana, a atriz Larissa Manoela (21) surpreendeu ao compartilhar um clique especial ao lado de Isis Valverde (35), Vanessa Giácomo (39) e Debora Ozório (25).

A protagonista de Além da Ilusão abriu um álbum com os cliques desse encontro super especial entre as artistas.

Isis Valverde compartilha vídeo bem-humorada nas redes sociais: