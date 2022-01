Isabella Santoni se emociona ao falar sobre o fim de 'Malhação': ''Muito grata''

Isabella Santoni postou uma sequência de fotos ao lado do elenco de 'Malhação Sonhos' e fez um agradecimento

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 21h04

Isabella Santoni (26) usou as redes sociais para se despedir da reprise da novela Malhação, que sairá da grade da TV Globo após 26 anos.

Nesta sexta-feira, 28, foi ao ar o último capítulo de Malhação Sonhos, que a atriz interpretou a protagonista, Karina, e agradeceu a oportunidade de viver uma personagem tão forte e especial.

"A Karina me ensinou a não desistir dos meus sonhos, mais que isso, ela tornou meu sonho de ser atriz realidade. E que presente! Sou muito grata por ter estreado na TV contando a história dessa menina tão especial, tão sensível e ao mesmo tempo tão casca grossa. A K tem muito de mim, muito mais do que vocês imaginam… acho que por isso fizemos um grande sucesso", começou ela.

Em seguida, Karina relembrou os 'nãos' que recebeu antes de ser a protagonista da novela. "A menina Isabella que escolheu ir atrás do seu sonho com 16 anos, mudando de cidade, de escola, saindo da sua casa e enfrentando vários desafios tem a mesma garra que a K. Ela nunca duvidou que seu sonho daria certo, sempre teve muita disciplina e foco nos seus objetivos. Ela sabia que ia dar certo, mesmo recebendo vários nãos ao longo do caminho."

"Essa foi a quarta malhação que eu fui testada, 3 nãos antes do primeiro sim."O que a vida tava fazendo comigo?" - eu me perguntava quando recebi os tantos nãos. Ela tava me preparando pro meu primeiro sim. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, a gente não sabe de nada. A lição que ficou pra mim: Foque no que você deseja e confie. Malhação sonhos me ensinou e sei que ensinou muita gente também a sonhar. Obrigada pelo carinho nesses anos todos", acrescentou.

A atriz também agradeceu a direção, toda a equipe e os fãs. "Um agradecimento muito especial ao @luizhrios, toda equipe de direção e @fabiozambroni por confiarem em mim pra dar vida à nossa esquentadinha e principalmente por me conduzirem tão bem pra termos tornado essa história tão marcante. Agradeço imensamente @rosanesvartman e @paulohalm e à todos os colaboradores por essa história que continua inspirando os nossos sonhos. Sem vocês, ela não teria nascido. E continua brilhantemente atual. Agradeço aos fãs de Malhação, que são os mais dedicados e amorosos desse mundo."

Para finalizar, Isabella falou sobre a sequência de fotos que escolheu para se despedir do folhetim. "Escolhi algumas fotos que vocês enviariam: 1. Dia do exame de grau. “Você não ia ficar feliz se eu fosse uma campeã? Vou?! Eu consigo” por @moments_msonhosvideos 2. Karina no pódio. “Msonhos me ensinou a sonhar mesmo que tudo dissesse ao contrário” @girlsantonii Andrezza @abrigo_msonhos 3. Foto pra representar o antes de tudo 4. Os beijos perina @areadyni 5. Nat e K representando nossa amizade até hoje @mariajoana 6. Família toda reunida! 7. Karina abraçando o gael @msonhosx", completou.

