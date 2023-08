Isabele Benito se revolta ao vivo e diz que não é palhaça: "Me enganaram"

Isabele Benito se revolta ao vivo e faz longo desabafo durante o 'SBT Rio'; postura da jornalista virou assunto nas redes sociais

A jornalista Isabele Benito, que comanda diariamente o SBT Rio, passou um "sabão" no Comandante da Polícia Militar durante o programa exibido nesta terça-feira, 15. É que a corporação não estaria dando entrevistas ao vivo para seu programa.

“Comandante, eu sou da época em que a gente entrava ao vivo para eu poder bater papo com você. Aqui está o microfone da TV Brasil, da RedeTV!, do SBT e da própria Polícia… Mas eu queria entender uma coisa, pois você sabe que, com a gente aqui, o papo é direto e eu sou muito educada”, iniciou ela.

Revoltada, a jornalista disse que é necessário dar o mesmo espaço para todas as emissoras. “Eu nunca fui mal-educada com vocês e, por isso, eu realmente não estou entendendo o que está acontecendo. É para ter medo para conseguir entrevista ao vivo com vocês? A gente vai ter que dar porrada? Eu até que estava respeitando, pois o cara pode ficar nervoso no ao vivo… Eu tô cobrando a minha produção e, todos os dias, eles mandam pedido de ao vivo para vocês”, disse a jornalista.

Ela disse que foi feita de "palhaça" e foi "enganada", já que a PM deu entrevista para seu principal concorrente, o programa RJTV, da Globo. “Eu já estou esperando há três dias, mas cada dia é uma desculpa diferente. Pode até ser uma escolha dele, pois tem o direito de escolher com quem ele fala. Porém, alguém me contou que ele deu uma entrevista ao vivo para a Rede Globo hoje. Ele não falou no ‘Bom Dia Rio’ hoje? O Fachel fazendo perguntas e ele respondendo tudo ao vivo”, disparou a âncora.

Isabele Benito disse que essa postura é inaceitável. “Então vocês escolhem o veículo que vocês querem falar e no horário que vocês querem falar. Me desculpa, mas o cargo que vocês ocupam é para todo mundo! Tem gente que assiste só o SBT e a sua posição é para todo mundo. Você está escolhendo com quem você quer falar? A minha paciência…”, declarou ela.

🚨AGORA: Polícia Militar se recusa a falar ao vivo com o “SBT Rio”; Isabele Benito detona; confira pic.twitter.com/qsVpi6no58 — Didigo Santini (@DidigoSantini) August 15, 2023

Explicou confusão

O apresentador Ratinho revelou que sua relação com Gugu Liberato ficou estremecida por anos. Mesmo trabalhando no mesmo canal, o SBT, os dois não se davam bem. Tudo aconteceu por uma disputa interna que rolou no passado.

Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, videocast comandado por Flávio Ricco e Gabi França, o apresentador explicou detalhes do que aconteceu no passado. Ele disse que se sentiu traído.