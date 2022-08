Isabel Teixeira se encanta com aparição dos filhos no Domingão com Huck

Filhos de Isabel Teixeira fazem rara aparição na TV e emocionam com depoimentos para a mãe, que vive a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 20h22

A atriz Isabel Teixeira foi homenageada no programa Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana por causa do seu sucesso como a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal. No palco, ela ouviu vários depoimentos de amigos e familiares, mas dois depoimentos roubaram a cena: os filhos dela, Diego, de 18 anos, e Flora, de 11 anos.

Os dois gravaram homenagens para a mãe e encantaram os telespectadores. A jovem Flora disse: “Eu estou gravando esse vídeo para falar o que você representa para mim. Você me ensinou a ter foco, paciência... O que me lembra de você seria todas as vezes que a gente ficou juntas, que a gente fez o dia só das meninas, que a gente lê, a gente desenha, a gente assiste ao jornal... Eu estou com saudades!”.

Logo depois, Diego contou sobre sua mudança de país para estudar nos Estados Unidos. “Mãe uma memória que sempre me vem a cabeça é aquela de rigidez, uma mãe muito rígida e forte também. Você se baseou muito na minha avó, que é a sua mãe. E agora que eu estou indo estudar lá fora, nos Estados Unidos, faculdade, eu acho que vai ser uma experiência muito boa, muito nova, legal. Vai ser dificil acostumar um pouco. Eu vou estar lá e você aqui. Essa distância mais constante, tenta relaxar um pouco e eu vou tentar relaxar também. Você vai ficar ligando, eu tenho certeza. Foca no que você está fazendo, que é muito legal, e na Flora, faz ela ser filha única um pouco, que ela vai ter um gostinho também. Minha vez de falar, nossa que orgulho! Você está em um lugar muito legal, que lutou muito para chegar, o orgulho é dos dois lados. Eu estou indo embora, mas vou sempre falar: minha mãe, olha o que ela fez! É muito legal, é um sentimento que vai e que volta”, contou ele.

Ao ouvir os depoimentos dos filhos, Isabel Teixeira ficou com lágrimas nos olhos e um sorrisão no rosto. “Eles são muito legais. Vocês nem imaginam! Que presente lindo!”, afirmou.

