Isabel Teixeira fala sobre 'Mais Você' com Ana Maria Braga: ''Nosso café da manhã com champanhe''

Atriz Isabel Teixeira compartilha momento inédito ao lado de Ana Maria Braga durante sua participação no programa 'Mais Você'

A atriz Isabel Teixeira (48), que brilhou como a personagem Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, participou do Mais Você comandado por Ana Maria Braga (73).

O programa, que foi exibido nesta sexta-feira, 06, foi gravado em dezembro, mas acabou não indo ao ar por conta da morte do Rei Pelé (1940 - 2022).

Em seu perfil no Instagram, Isabel mostrou um momento entre as artistas que não foi ao ar na atração matinal da TV Globo. Em uma das imagens publicadas, a atriz e a apresentadora aparecem brindando com champanhe.

"@anamariabragaoficial esse post é pra você, que ensina a gente a ser mais como a gente é. Foi linda nossa conversa que passou hoje no teu programa", iniciou ela.

"Com você eu fiz o melhor brinde de final do ano, que não apareceu no nosso café da manhã com champanhe (porque ia passar no dia da despedida do grande rei Pelé), mas que está aqui pra eu lembrar pra sempre desse momento no teu programa, com você e essa equipe linda do #MaisVoce", disse ainda Isabel ao legendar a publicação.

"Foi muito especial. Obrigada, linda. Que seu 2023 seja ainda mais maravilhoso", disse Ana Maria nos comentários. Os fãs ainda enalteceram Isabel. "Você é luz, querida, foi lindo o programa hoje com sua participação. O coração feminino fica quentinho com suas palavras, com suas descobertas, e com a sua vontade enorme de empoderar outras de nós. Obrigada, Feliz Ano Novo!", agradeceu uma seguidora. "Essa mulher é sexy demais!!!! A educação é simpatia dela é algo fora do comum!!!! Que mulher bonita!", elogiou outra. "Você é maravilhosa, excelente atriz! Sucesso para você!", desejou uma terceira. "Você é maravilhosa, roubou a novela e nossos corações", disse mais uma.

Confira o post de Isabel Teixeira sobre encontro com Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Teixeira (@isabelteixeira)

Repórter da Globo se defende após gafe ao vivo com Isabel Teixeira

O repórter Thiago Simpatia, do programa É De Casa, na Globo, gerou repercussão nas redes sociais ao cometer uma gafe com a atriz Isabel Teixeira durante uma transmissão ao vivo direto da São Silvestre na manhã de sábado, 31. Ele não reconheceu a atriz quando ela apareceu atrás dele e pediu para ela sair de cena.

Horas depois, o repórter apareceu nas redes sociais para se defender das críticas, já que os internautas detonaram a atitude dele. Isso porque Isabel Teixeira foi uma das artistas que mais teve repercussão no ano de 2022 por sua interpretação de Maria Bruaca no remake da novela Pantanal, da Globo, e até ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Melhores do Ano do Domingão com Huck. Assim, Thiago Simpatia contou que estava tão focado no que precisava falar ao vivo que não percebeu a presença da atriz. “Vou deixar todos os comentários aqui, está tudo certo! Eu estava de costas e concentrado nas informações. Tomei um baita susto! Está tudo certo! Feliz ano novo”, disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!