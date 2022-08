Isabel Teixeira é aclamada por cena com Murilo Benício em 'Pantanal'

Atriz Isabel Teixeira é ovacionada nas redes sociais por atuação como Maria Bruaca em 'Pantanal' em cena exibida na segunda-feira, 01

A atriz Isabel Teixeira (48) está dando um verdadeiro show de atuação na novela das nove Pantanal com a personagem Maria Bruaca!

Na cena exibida na noite de segunda-feira, 01, Maria foi expulsa por Tenório (Murilo Benício) de casa, mas voltou para acertar as contas com o marido. Antes de deixar a fazenda, ela ameaçou atirar, mas acabou errando o tiro.

Os fãs do remake da trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa não pouparam elogios à intérprete. No capítulo, a personagem disse que não vai mais ser chamada de Bruaca, chamou Tenório de "cagalhão", assumiu que dormiu com os peões e ainda disse que eles eram muito melhores do que ele, que sempre foi uma porcaria de homem.

Na web, os internautas exaltaram o trabalho de Isabel. "Isabel Teixeira não precisa dizer nada. O olhar dela diz tudo. Que grande atriz","A Isabel Teixeira segue carregando a novela nas costas né?", "Essa mulher é gigante!!", "Já garantiu o prêmio!", "Espetacular", "Protagonista", "A melhor", "Não tem um ator nessa novela que não esteja entregando tudo na atuação, tipo passam muita verdade e parece que aqueles personagens existem mesmo", "Um Emmy para Isabel Teixeira pela melhor entrega da expressão "cagalhão" na teledramaturgia mundial", "Isabel Teixeira e Murilo Benício vocês são os maiorais. Entreguem todos os prêmios pra esses dois".

Confira trechos da cena de Isabel Teixeira como Maria Bruaca em 'Pantanal':

Isabel Teixeira celebra encontro com Angela Leal

Isabel Teixeira viveu um momento emocionante ao encontrar a atriz Angela Leal, que interpretou a personagem Maria Bruaca na primeira versão da novela Pantanal. As fotos do momento especial foram compartilhadas pelas duas atrizes no Instagram e encantaram os fãs da novela. “Nós, as Marybrus. Nós, as Bruacas”, disse Angela. "Nós duas, nós três e nós quatro. Dia feliz, a gente se conhecendo e as famílias se encontrando. Que sorte que as nossas estradas se cruzaram assim, Angela Leal e Leandra Leal. Foi minha irmã Rita Wainer que me deu esse encontro de presente. E as fotos quem fez foi o Julinho Andrade", falou Isabel.

