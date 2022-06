Irmãs em 'Cara e Coragem', semelhança entre Paolla Oliveira e Vitoria Bohn impressiona fãs: "Parece muito"

Paolla Oliveira postou uma foto com Vitoria Bohn, sua irmã na ficção, e a semelhança entre elas chamou a atenção dos fãs

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 20h36

Na noite desta quarta-feira, 8, Paolla Oliveira(40) compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de Vitoria Bohn (19).

As atrizes trabalham juntas em Cara e Coragem, da TV Globo, e na novela as duas serão irmãs. Ao publicar o registro, a namorada de Diogo Nogueira (41) brincou com a semelhança entre elas.

"Parece? Somos irmãs! Calma... Só em #CaraECoragem", escreveu Paolla, que interpreta Pat no folhetim das 19h.

Os fãs ficaram impressionados com a semelhança entre as atrizes. "Parece muito", disse uma seguidora. "Lindas. Realmente vocês são muito parecidas", falou outra. "Uau. Estou ansiosa pra ver a reação da Pat ao descobrir que são irmãs", confessou uma fã.

Vitoria, vale dizer, está fazendo sua estreia na TV e na novela interpretará Lou. A jovem é fruto do relacionamento extraconjugal da mãe, Olivia (Paula Braun), com Joca (Leopoldo Pacheco), pai de Pat. A jovem se tornará uma grande amiga da meia-irmã, mas não revelará o parentesco.

Confira a foto de Paolla com Vitória: