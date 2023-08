Irmão de Arthur Aguiar está no elenco da nova novela da Globo

Ator Ruan Aguiar, irmão do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, vai viver Merreca na nova trama das sete da Globo, 'Fuzuê'

O irmão do vencedor do Big Brother Brasil 22, o ator Ruan Aguiar, está no elenco da nova novela das sete da TV Globo, Fuzuê, que substituirá Vai na Fé e estreia na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto.

O artista de 24 anos vai dar vida ao personagem Merreca, amigo de uma das protagonistas, Luna, interpretada por Giovana Cordeiro. Inicialmente, ele será um criminoso que busca formas de se dar bem na trama criada por Gustavo Reiz e com direção artística de Fabricio Mamberti.

Famosos como Marina Ruy Barbosa, que viverá a vilã Preciosa, Edson Celulari, Nicolas Prattes, Fernanda Rodrigues, Lilia Cabral, Felipe Simas, entre outros artistas, também integram o elenco do folhetim.

Vale lembrar que Arthur e Ruan já trabalharam juntos em Malhação - Vidas Brasileiras, dando vida aos personagens Vagner e Fábio, respectivamente. O último trabalho de Ruan nas telinhas da Globo foi na novela Um Lugar ao Sol, em que interpretou Damón, um pichador que chegou para tumultuar o relacionamento de Joy (Lara Tremouroux) e Ravi (Juan Paiva). Ele também já atuou em Amor de Mãe (2020), Filhos da Pátria (2019), Bom Sucesso (2019), entre outras.

Ruan também é muito amigo do ator Rafael Vitti, casado com a humorista Tata Werneck.

Descubra o motivo que faria Arthur Aguiar voltar ao BBB

Recentemente, o vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, revelou em que condições ele retornaria ao reality show da Globo. Durante participação no podcast Selfie Service, apresentado pelo influenciador Lucas Maciel, o ex-marido de Maíra Cardi disse que só voltaria caso houvesse um convite especial.

Na entrevista, Lucas questionou Arthur se ele teria vontade de fazer parte de um BBB só de campeões. O ator rapidamente afirmou que sim e até revelou um combinado com outra grande vencedora do programa, Juliette Freire.

"Participaria. Eu encontrei a Juliette no meu dermatologista lá no Rio e a gente teve exatamente essa conversa, se a gente participaria se tivesse um BBB de campeões. Os dois falaram a mesma coisa e ela disse que iria", confessou. Com isso, os fãs no chat ao vivo do podcast ficaram animados com a notícia.