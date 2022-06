Irmã de Gabigol revela que o atleta teve depressão: 'Ia direto para o quarto'

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa relembra fase difícil na vida do irmão famoso e torce para ele ser convocado para a Copa do Mundo

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 18h23

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador de futebol Gabigol, relembrou quando o atleta teve um quadro depressivo. Em conversa no programa Foi Mau, de Mauricio Meirelles, na RedeTV!, ela contou que o momento aconteceu quando o irmão jogava no Inter de Milão, entre 2016 e 2017.

"Chegava do treino e já ia direto para o quarto. Ficou com anemia e entrou em depressão", disse ela, e completou: "Naquela época mal conversávamos com ele. Nós [eu e meus pais] tentávamos de tudo para conversar, mas ele se privava. Foi a pior fase da minha vida. Para todo mundo da minha casa”.

Então, ela ainda contou que o irmão tem vontade de voltar a jogar em um time de futebol na Europa. "Ele quer. Parece que quanto mais tem isso de não ter dado certo [na primeira vez], mais ele tem vontade de fazer dar certo", declarou.

Por fim, a irmã de Gabigol declarou que torce para ele ser convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. "No caminho que meu irmão está, espero que seja. Torço para que sim. Mas não sabemos o dia de amanhã", contou.

A entrevista com Dhiovanna Barbosa vai ao ar nesta segunda-feira (27), às 23h30.