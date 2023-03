Intérprete do Louro Mané surge em foto inédita com Ana Maria Braga

Intérprete do Louro Mané, Fabio Caniatto surge de rosto colado com Ana Maria Braga nos bastidores do 'Mais Você' e diz: 'Só amo!'

O ator Fabio Caniatto, que é o intérprete do papagaio Louro Mané, agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com a apresentadora Ana Maria Braga. Os dois trabalham juntos no programa Mais Você, da Globo, e ele fez uma rara aparição descaracterizado ao lado da comunicadora.

Na TV, Caniatto aparece apenas interpretando o personagem Louro Mané e evita revelar a sua identidade. Porém, ele abriu uma exceção nas redes sociais para se declarar para Ana Maria.

Em uma selfie nos bastidores da atração, os doisposaram de rostos colados e sorridentes. “Só amo”, disse ele na legenda da foto.

Fabio Caniatto é ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele entrou para o time do programa Mais Você em abril de 2022. O papagaio Louro Mané chegou à atração como um filho do Louro José – que era interpretado pelo ator Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Caniatto (@fabio_caniatto)

Ana Maria Braga renova o contrato com a Globo

Há poucos dias, o contrato de Ana Maria Braga com a Globo foi renovado, informou o colunista Flávio Ricco, do R7. O jornalista informou que o novo contrato dura até 2025 e afasta os rumores de que a comunicadora poderia se aposentar em breve.

Ana Maria está no ar com o “Mais Você” na Globo desde outubro de 1999, ano em que foi contratada pela emissora. Anteriormente ao matinal, a apresentadora comandou o programa “Note e Anote” por sete anos na Record TV.A comandante do “Mais Você” já é a mulher com mais idade a apresentar uma atração de diversidade da Globo, e, com a renovação do contrato, Ana ficará no ar até os seus 76 anos.

Namorado de Ana Maria Braga aparece na TV

Em uma rápida aparição na TV, o namorado de Ana Maria Braga roubou a cena. Durante o programa Mais Você, a comunicadora exibiu uma imagem dos bastidores da atração quando teve Paola Carosella como sua convidada. Ao fundo da imagem, o namorado de Ana Maria, Fábio Arruda, foi visto gravando uma imagem da amada com o celular.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fábio Arruda assumiram o romance há pouco tempo. Eles fizeram uma viagem em família para a África do Sul no início do ano e ela exibiu a foto do casal no programa Mais Você.