Intérprete do Louro Mané, Fabio Caniatto se declara para a eposa

Fabio Caniatto, que vive o personagem Louro Mané no Mais Você, fez uma homenagem para a sua esposa

O artista Fabio Caniatto, que interpreta o personagem Louro Mané no programa Mais Você, da Globo, surpreendeu ao mostrar uma foto ao lado de sua esposa, a artesã Maristela Tetzlaf, nas redes sociais. Discreto na internet, ele aproveitou o clima de Dia dos Namorados para celebrar o seu relacionamento com a amada.

Em uma foto dos dois abraçados, Fabio disse: “Amor de uma vida inteira”. Vale lembrar que os dois estão casados há mais de 25 anos e são pais de uma filha.

Fabio Caniatto é ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Ele entrou para o time do programa Mais Você em abril de 2022. O papagaio Louro Mané chegou à atração como um filho do Louro José – que era interpretado pelo ator Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020.

Namorado de Ana Maria Braga aparece na TV

Em uma rápida aparição na TV, o namorado de Ana Maria Braga roubou a cena. Durante o programa Mais Você, a comunicadora exibiu uma imagem dos bastidores da atração quando teve Paola Carosella como sua convidada. Ao fundo da imagem, o namorado de Ana Maria, Fábio Arruda, foi visto gravando uma imagem da amada com o celular.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fábio Arruda assumiram o romance há pouco tempo. Eles fizeram uma viagem em família para a África do Sul no início do ano e ela exibiu a foto do casal no programa Mais Você.