Inteligência artificial foi usada para ajudar a criar roteiro de episódio de série da Netflix

Episódio de Black Mirror, da Netflix, usou Chat GPT para ajudar a escrever parte do roteiro

Sempre à frente de seu tempo, desta vez a série Black Mirror, da Netflix, mostrou que usou como aliado uma inteligência artificial que está dividindo as opiniões na internet toda: o Chat GPT. Chegando com a nova temporada no próximo dia 15, um dos episódios que traz o gosto amargo da tecnologia usou a ferramenta para ajudar a escrever o roteiro.

Charlie Booker, criador da série, confessou que decidiu experimentar usar o Chat GPT para lhe ajudar a escrever o roteiro de um dos episódios da sexta temporada tão aguardada. A declaração foi revelada durante uma entrevista à revista Empire.

A ideia de Booker mostrou que a inteligência artificial copiou tanto um trabalho dele, quanto de outros profissionais em uma sinopse, por mais que possa ter ajudado o criador de Black Mirror na construção de uma história.

“Eu brinquei um pouco com o Chat GPT. A primeira coisa que fiz foi digitar ‘gerar episódio de Black Mirror’ e ele vem com algo que, à primeira vista, é plausível, mas à segunda vista, é uma m*rda. Porque tudo o que foi feito foi olhar para todas as sinopses dos episódios de Black Mirror, e meio que juntá-las. Então, se você mergulhar um pouco nisso, você diz: ‘Oh, não há realmente nenhum pensamento original real aqui’”, contou.

O criador da tão aclamada série ainda contou que conseguiu remover a repetitividade e previsibilidade dos capítulos com ajuda do software. “Eu estava ciente de que eu tinha escrito muitos episódios onde alguém diz: ‘Oh, eu estava dentro de um computador o tempo todo! Então pensei: ‘Vou apenas tirar qualquer noção do que acho que é um episódio de Black Mirror’. Não adianta ter um show antológico se você não pode quebrar suas próprias regras. Apenas uma espécie de copo de água agradável e fria na cara”, disse.

A sexta temporada de Black Mirror conta com cinco novas histórias. Joan Is Awful, que representa uma sátira ao próprio streaming que produz a série, fala de uma pessoa que se vê sofrendo com informações de sua vida em uma adaptação para streaming; Loch Henry, que conta a história de um casal que descobre eventos chocantes na Escócia ao gravar um documentário; Mazey Day, no qual uma famosa é perseguida por um paparazzi, escondendo um segredo de seu passado; Beyond the Sea, que se passa no espaço; e Demônio 79, no qual uma mulher normal precisa cometer atrocidades para evitar tragédias. Cada episódio é como se fosse um filme, com a duração de mais de uma hora.

O elenco desta temporada chega estrelado, com atores como Salma Hayek, Aaron Paul, muito conhecido por seu papel em Breaking Bad, Josh Hartnett, de Pearl Harbor, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin, Zazie Beetz, entre muitos outros.