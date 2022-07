Ingrid Guimarães relembra cena hilária que fez ao lado de Paulo Gustavo: ''Matar a saudade gargalhando''

Ingrid Guimarães matou a saudade do amigo, Paulo Gustavo, lembrando uma cena hilária que fez com ele durante um programa

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 14h00

Nesta quinta-feira, 14, Ingrid Guimarães (50) decidiu usar suas redes sociais para matar um pouco da saudade do amigo, Paulo Gustavo (1978-2021).

A atriz publicou uma cena hilária de um dos programas de Paulo, onde eles aparecem atuando juntos, enquanto Ingrid aparece interpretando ela mesma e Paulo faz a famosa personagem Senhora dos Absurdos.

No vídeo, eles discutem sobre a carreira de Ingrid e Paulo é tão engraçado que faz com que a atriz ria no meio da cena, mas sem perder o personagem.

Na legenda, Ingrid falou com carinho do momento e lamentou a saudade do amigo que faleceu em 2021 em decorrência da covid-19.

"Matar a saudade gargalhando nos conforta um pouquinho sempre. Senhora dos Absurdos, minha personagem preferida", escreveu ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quantas saudades desse ídolo maravilhoso", escreveu um. "Gênio imortal, inesquecível!", falou outro. "Ele é único!", disse um terceiro.

Confira o vídeo que Ingrid Guimarães publicou para matar a saudade do amigo, Paulo Gustavo: