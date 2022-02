Ingrid Guimarães faz desabafo sobre trabalho de escritora: ''É um processo técnico e emocional''

Ingrid Guimarães usou suas redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o trabalho de escritora

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 14h56

Nesta quarta-feira, 9,Ingrid Guimarães (49) usou suas redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o trabalho de escritora.

Para isso, a atriz publicou um clique onde ela mostra um pouco desse trabalho e lembrou como foi seu início na carreira, quando precisava escrever para ela mesma: "Comecei minha carreira escrevendo pra mim nas madrugadas, já que o telefone não tocava muito pra trabalho. Era um ato de sobrevivência."

Em seguida, ela falou de sua parceria com Heloisa Périssé (55): "Foi uma grande parceira da escrita.

Escrever junto é um sexo lúdico, uma brincadeira de criança.", disse ela.

Em seguida, ela falou das dificuldades de trabalhar sozinha: "Escrever sozinha é uma terapia interna e solitária. É um processo técnico e emocional. A gente briga e faz as pazes com a gente mesma 10 vezes ao dia. A gente se emociona, ri e no fim acha que deu tudo errado. Dorme acorda e vê que nem foi tão ruim assim. A gente coloca nossa alma, nossa infância, nossa visão de mundo. A gente se reconhece nas palavras escritas. Na hora de mostrar pra alguém, é como se você estivesse no primeiro dia de aula. O que vão dizer diz muito sobre você."

"Admiro muito quem vive disso. A cada filme que vejo, penso quanto tempo aquela pessoa ficou sentada na cadeira em crise pra isso acontecer. Dedico esse post a todas e todos os autores e escritores que passam suas vidas brigando e rindo consigo mesmo. Não é mole não.", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda mensagem!", disse um. "Pode crer, não é mole...", escreveu outro. "Você é incrível, admiro e amo seus trabalhos.", falou um terceiro.

Confira o desabafo que Ingrid Guimarães fez sobre o trabalho de escritora: