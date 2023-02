'Inevitável pensar que poderia ter sido eu', ressalta atriz da série sobre a Boate Kiss

Paola Antonini estreou na carreira de atriz na produção da Netflix, dando vida a Grazi, sobrevivente que teve perna amputada

"Eu já acordei no hospital e descobri que tinham amputado minha perna. Tive toda a reabilitação, tive que aprender a andar de novo. Foi inevitável pensar que poderia ter sido eu". A frase é da modelo Paola Antonini (28), estreante no mundo da atuação como Grazi, personagem da série Todo Dia A Mesma Noite, da Netflix, que relata o acidente na Boate Kiss, que deixou 242 jovens mortos.

A mineira afirma que não pensou duas vezes antes de aceitar o papel. A tragédia aconteceu em Santa Maria, cidade no Rio Grande do Sul, e, além dos mais de 200 mortos, deixou 636 pessoas feridas. Atualmente, 10 anos após o acontecido, nenhum dos responsáveis pelos erros foi punido, e o julgamento e investigações continuam acontecendo.

A influenciadora teve meses de aulas para aprender a atuar e passou noites lendo o livro homônimo de Daniela Arbex (49) que inspirou a série, vendo vídeos dos sobreviventes e acompanhando o julgamento do caso. Na história, ela dá vida a Grazi, sobrevivente da tragédia que teve uma perna amputada, e, no processo, a artista pôde conhecer Kelen Ferreira (28), que viveu o incêndio e precisou retirar o membro, além de visitar a cidade de Santa Maria e a casa de alguns pais.

O encontro aconteceu após o término das filmagens, mas Antonini ressalta que mesmo assim foi marcante. "[Foi] importante a representatividade, são cenas que não vemos muito na televisão, nos filmes ou séries. Atuar me fez me conhecer ainda mais, queria contar a história da melhor maneira". Fora das câmeras, aos 20 anos, influenciadora sofreu um acidente de carro, enquanto viajava para celebrar o Ano Novo, que a fez perder o membro esquerdo.

Agora, com a série disponível na Netflix, a artista afirma que já maratonou todos os episódios e se surpreendeu com a repercussão do projeto nas redes sociais. "Foi uma honra ter sido escolhida para essa personagem, me apaixonei pela atuação e é algo que eu pretendo continuar fazendo. Conhecer a história é muito importante para que isso não aconteça mais."

O projeto foi lançado no dia 25 de janeiro e conta com cinco episódios e é descrita como "uma série limitada de ficção inspirada na história real do incêndio na Boate Kiss". No elenco, também estão nomes como Bianca Byington (Ana), Raquel Karro (Livia), Débora Lamm (Sil), Thelmo Fernandes (Pedro) e Paulo Gorgulho (Ricardo).

COMO É PAOLA POR TRÁS DAS CÂMERAS?

Hoje, a influenciadora trabalha como modelo e com seu perfil no Instagram. Na rede social, ela acumula mais de 2 milhões de seguidores e costuma compartilhar sua rotina, trabalhos, inspirações e dicas. Em conversa com a CARAS Digital, ela afirma que o sucesso na internet veio de forma natural e orgânica.

"Falo da vida real e o que aconteceu comigo desde o acidente, eu queria falar para as pessoas que eu estava muito grata de estar viva. Muitas pessoas com deficiência, cicatrizes começaram a me seguir e se sentirem encorajadas", explica. A modelo também é fundadora do Instituto Paola Antonini, que visa a reabilitação de pessoas com deficiência física.

"Foi em 2020 quando criei meu instituto, com o propósito de promover a reabilitação de crianças e jovens com deficiência física. Doamos próteses, cadeiras de rodas e oferecemos fisioterapia e assistência psicológica. Quero estar do lado dessas crianças até elas crescerem e entrarem no mercado profissional."

Antonini conta que o ano de 2023 será voltado para o Instituto, que deve ganhar uma nova sede em São Paulo. Até o momento, seu projeto fica sediado em Belo Horizonte. Além disso, ela também pretende se dedicar à atuação, e revela, sem dar muitos detalhes, ter recebido convites para novos projetos após sua performance na série.