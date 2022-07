Ícone: Fausto Silva um dos maiores comunicadores da TV brasileira

Entenda como o apresentador se tornou referência na comunicação brasileira; veja

Pâmella Gomes, sob supervisão de Victória Gearini Publicado em 21/07/2022, às 15h14

Fausto da Silva Correa, conhecido popularmente como Faustão é um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Natural de Porto Ferreira, ele nasceu no dia 02 de maio de 1950. O apresentador é famoso pelos seus bordões que tornaram sua carreira marcante a frente das telinhas.

Líder de audiência ao comandar o “Domingão do Faustão”, o artista seguiu a frente da atração por 30 anos, superando programas apresentados por Gugu e Silvio Santos. Ô louco, meu! O programa foi um grande marco em sua trajetória, conquistando um dos faturamentos mais altos da TV Globo.

A carreira de Fausto Silva começou cedo, aos 15 anos de idade o apresentador iniciou seus primeiros passos na comunicação como repórter da Rádio Centenário de Araras. Em seguida ingressou nas rádios Cultura, Jovem Pan e Rádio Globo.

De lá pra cá, Faustão foi ganhando popularidade até chegar na televisão, começou a apresentar o “Perdidos na Noite” na TV Gazeta, que também passou pela Record e se firmou na Bandeirantes. Em 1989, o apresentador assina com a Rede Globo e passa a comandar o “Domingão do Faustão”, deixando o programa em 2021. Desde janeiro de 2022, ele está no comando do “Faustão na Band”.

