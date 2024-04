Humilhação? Record choca ao mandar uma fatia de queijo para 50 pessoas

Em 'A Grande Conquista', reality show comandado por Rachel Sheherazade, Record choca ao enviar apenas uma fatia de mussarela para 50 pessoas

Um dia após a estreia de A Grande Conquista, reality show da Record TV com Rachel Sheherazade no comando ser lançado, os internautas já ficaram chocados com a dinâmica do programa. Isso porque, nesta terça-feira, 23, os participantes foram surpreendidos ao receberem os alimentos.

Um grupo de 50 pessoas da atração, que tem 100 confinados, recebeu o kit de comida e a ex-paquita Catia Paganote foi quem percebeu que a produção enviou apenas uma fatia de queijo para eles. A loira então avisou a todos sobre a escassez.

"Sério, é uma fatia? Que pecado, hein, meu", comentou um dos confinados chocado. A situação precária logo repercutiu na internet. "Ainda reclamam da xepa", compararam com o BBB. "Fome não é entretenimento", criticaram outros.

Valem lembrar que A Grande Conquista, lançado no ano passado com Mariana Rios no comando, é um reality show realizado em duas etapas: nas primeiras semanas, 100 participantes são confinados e lutam para conquistar o público e garantir uma vaga na disputa oficial. Na segunda fase, com o número bem mais reduzido, os confinados finalmente jogam pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Na segunda edição do programa, Rachel Sheherezade está no comando. Na coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, a contratada da Record disse que demorou para se conformar com sua nova realidade após participar da última A Fazenda.

"[Lá dentro] muda tudo, tem o tempo que você passa pela tristeza de ficar longe dos seus, você passa pela saudade, passa por vários desafios, você pensa em ir embora, pensa em desistir, jogar pro ar... Depois você se fortalece e percebe que aquilo ali virou o seu mundo, aquelas pessoas viraram a sua família de uma certa forma. Tudo o que você pensa é viver aquele dia a dia e vencer cada dia para ficar lá mais tempo", conta ela.

Rachel Sheherazade revela como concilia reality e os filhos

Rachel Sheherazade se preparou para encarar o maior desafio da carreira: apresentar um reality show e se consolidar no entretenimento. Famosa por serviços prestados ao telejornalismo no SBT, ela chamou a atenção da Record após protagonizar a 15ª temporada de A Fazenda, em que acabou sendo expulsa por brigar e encostar no rosto de Jenny Miranda.

Aos 50 anos e cheia de vontade para retornar à TV no comando de um produto, a apresentadora revelou à CARAS Brasil como concilia a rotina intensa de gravações com a vida de mãe de dois adolescentes, Clara (17) e Gabriel (15), frutos do seu antigo casamento com o corretor de imóveis Rodrigo Porto.

"A maternidade é um trabalho que não vou abdicar nunca. Os filhos vão crescer, vão ser donos das suas próprias vidas e a gente vai tá lá dando suporte sempre pra eles. Os meus filhos são adolescentes, estou aqui [trabalhando no reality A Grande Conquista] enquanto eles estão na escola, então estou me preparando [para o programa] no momento em que eles também estão nas suas atividades", contou. Leia mais aqui.