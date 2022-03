'House of The Dragon', série derivada de 'Game Of Thrones' ganha data de estreia:

Série que conta a história da casa Targaryen será lançada em agosto deste ano

Após muita espera, finalmente a série House Of The Dragon, da HBO Max tem data de estreia divulgada!

A produção que vai contar a história da família Targaryen e os dragões de Westereos antes de Game Of Thrones vai lançar dia 21 de agosto.

Através dos perfis da HBO nas redes sociais, foram divulgadas imagens da série e revelaram o elenco da nova produção. Matt Smith vai viver Daemon Targaryen, enquanto Milly Alcock e Emma D'Arcy serão Rhaenyra Targaryen.

Depois de inúmeros rumores de um spin-off da série Game Of Thrones, a HBO confirmou nesta quarta-feira, 30, o lançamento de House Of The Dragon.

Contando a história da família Targaryen, a série foi inspirada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin e se passa 300 anos antes do começo da história da série universalmente famosa.

Dirigida por Miguel Sapochnick, com a ajuda de Ryan Condal, a produção está planejada para ter 10 episódios.

